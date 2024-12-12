2024-12-12 18:40:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجلت المراصد الزلزالية في العراق حدوث هزة ارضية مساء يوم الخميس داخل الحدود العراقية.

وذكر هيئة الانواء الجوية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه تم تسجيل الهزة في محافظة صلاح الدين تبعد 30 كم عن قضاء الشرقاط بلغت قوتها 4.5 درجة.

وأضاف البيان؛ أنه تم الشعور بها شعور قوي من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من حدوثها وسنوافيكم في حالة حدوث أي مستجدات أخرى.

ودعا البيان المواطنين إلى الابتعاد عن الأخبار الكاذبة والإشاعات والالتزام بالوصايا الزلزالية.