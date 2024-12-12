الثقافة تحدد أسباب تأخير منحة الصحفيين والفنانين

2024-12-12 18:55:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيأعلنت وزارة الثقافة، اليوم الخميس، استكمال جميع إجراءات توزيع منحة الصحفيين والفنانين، وفيما حددت أسباب تأخير صرف المنحة، أشارت إلى أن المؤمل إكمال الإجراءات والصرف قبل نهاية العام الحالي.وقال وكيل وزارة الثقافة، فاضل بدران، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة أكملت جميع الاستعدادات المتعلقة بمنحة الصحفيين والفنانين والأدباء، حيث تم توزيع بطاقات "ماستر كارد" بالتعاون مع شركة معتمدة، وتسليمها إلى النقابات والاتحادات المهنية.وأوضح بدران، أن "الوزارة لم تدخر جهداً في الوفاء بالتزاماتها، إلا أن صرف المبالغ المخصصة للمنحة ما زال معلقاً لدى وزارة المالية، مما تسبب في تأخر تحويل الأموال إلى المصارف المسؤولة عن صرفها للمستفيدين.وأشار بدران إلى، أن "الوزارة تشعر بمعاناة المشمولين بالمنحة، معرباً عن أمله في أن يتم إطلاق المبالغ المخصصة قبل نهاية عام 2024 لضمان وصول المنح إلى مستحقيها في الوقت المناسب".وأضاف، أن "هذه المنح تمثل دعماً مهماً للكوادر الصحفية والثقافية والفنية في البلاد، مؤكداً أهمية تسريع الإجراءات لتخفيف العبء عن المستفيدين وتعزيز دورهم في المجتمع".