بعد احداث سوريا.. هل سيشهد العراق مرحلة اقتصادية جديدة؟

2024-12-12 19:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر يُعاني العراق من تحديات اقتصادية كبيرة بسبب الأزمات السياسية والعسكرية في بعض الدول المحيطة، إلَّا أنَّ تأثير هذه الأزمات على الاقتصاد العراقي ما يزال محدودًا إلى حد ما، فيما رجح مراقبون بانه سيكون هناك تغيير اقتصادي مرتقب في العراق لكنه سيكون ضمن فترة مخاض عسير وصعب في ظل الازمات السياسية القاسية التي …

