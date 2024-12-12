سجن صاحب قاعة الأعراس العراقية المحترقة 10 أعوام

2024-12-12 19:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

تسبب خطأ في إحداث حريق في قاعة الهيثم الكائنة في قضاء الحمدانية شمال العراق (أ ف ب)

حكم على صاحب قاعة أعراس شمال العراق اندلع فيها حريق العام الماضي وخلف 134 ضحية بالسجن 10 أعوام، وفق وثيقة للمحكمة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الخميس.

في نهاية سبتمبر (أيلول) 2023 اندلع حريق داخل قاعة خلال زفاف في بلدة قرقوش داخل محافظة نينوى شمال العراق أودى بـ134 شخصاً، قالت السلطات إن الألعاب النارية ومواد بناء شديدة الاشتعال تسببت به.

وجاء في الوثيقة أن محكمة جنايات نينوى حكمت أمس الأربعاء "على المدان سمير سليمان كرومي رفو أسو بالسجن الموقت لمدة 10 أعوام، عن جريمة التسبب بخطئه في إحداث حريق في قاعة الهيثم الكائنة في قضاء الحمدانية" شمال العراق.

ولفتت وكالة الأنباء العراقية إلى أن المدان هو صاحب القاعة.

وبعد أيام من الحريق، أوضحت السلطات أن "الحادثة كانت عرضية" و"سببها الرئيس" كان إطلاق ألعاب نارية داخل القاعة بارتفاع فاق أربعة أمتار من أربع آلات.

وخلصت يومها اللجنة التحقيقية الخاصة بكشف ملابسات الحريق إلى أن "الألعاب النارية" أدت إلى احتراق السقف المبني من مواد "سريعة الاشتعال" و"ممنوعة"، فضلاً عن مواد للزينة ومواد صنعت منها ستائر القاعة وكلها سريعة الاشتعال.

وأعفت السلطات كذلك مسؤولين محليين من مناصبهم، وفتحت تحقيقاً في حق آخرين على خلفية "الإهمال" و"عدم قيامهم بواجباتهم الوظيفية".

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ومن بين 14 شخصاً أوقفوا في سياق التحقيق، ثبت أن أربعة منهم من بينهم مالك القاعة "هم المسؤولون عن عملية نصب الآلات التي تستخدم في عملية إشعال الألعاب النارية"، وفق وزارة الداخلية.

وغالباً ما لا يتم التزام تعليمات السلامة في العراق الغني بالموارد النفطية وبخاصة في قطاعي البناء والنقل، مما يؤدي مراراً إلى اندلاع حرائق وكوارث مميتة أخرى.

ويعاني العراق تدهوراً في بنيته التحتية نتيجة عقود من النزاعات وسوء في الإدارة العامة وفساد.

وخلال أبريل (نيسان) 2021 قضى أكثر من 80 شخصاً جراء حريق في مستشفى لمرضى كوفيد 19 في بغداد، نجم عن انفجار أسطوانات أوكسجين.

وخلال يوليو (تموز) من العام نفسه، لقي 64 شخصاً حتفهم جراء حريق في مستشفى بالناصرية جنوب العراق، اندلع في جناح لمرضى كوفيد 19.



