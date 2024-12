ثلاث عائلات عربية ضمن العشر الأولى في تصنيف الأغنى بالعالم

2024-12-12 19:20:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى تضمن تصنيف أغنى عائلات العالم الذي تصدره "بلومبرغ" سنويا ثلاث عائلات عربية ضمن المراتب العشر الأولى لهذا العام. واحتلت عائلة والتون الأميركية، المالكة لسلسلة متاجر "وولمارت" في الولايات المتحدة، المرتبة الأولى بثروة بلغت قيمتها 432.4 مليار دولار. وجاءت عائلة آل نهيان الحاكمة في الإمارات ثانيا بثروة بلغت 323.9 مليار دولار، تبعتها عائلة آل […]

