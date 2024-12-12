صلاح الدين: لم نسجل أي أضرار بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية

2024-12-12 19:45:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، أن المحافظة لم تسجل أي أضرار بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية.وقالت قسم الإعلام والاتصال الحكومي بالمحافظة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم تسجيل هزة أرضية مساء يوم الخميس الموافق 12/12/2024، بلغت قوتها 4.5 درجة على مقياس ريختر، على بعد 30 كم عن قضاء الشرقاط وبعمق 10 كم تحت سطح الأرض".وأضاف، أنه "في الوقت الذي نؤكد فيه عدم تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية حتى الآن، ندعو المواطنين إلى توخي الحذر والبقاء على اطلاع عبر القنوات الرسمية، حيث إن الشعبة تتابع عن كثب أي تداعيات محتملة قد تطرأ نتيجة هذه الهزة الأرضية".