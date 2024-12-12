حماس تثمن كلمة رئيس الوزراء بافتتاح مجلس وزراء الصحة العرب في بغداد

2024-12-12 19:45:01 - المصدر: واع

بغداد - واعثمنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اليوم الخميس، ما جاء بكلمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال افتتاح مجلس وزراء الصحة العرب في بغداد بدورته الـ 61، فيما دعت المجتمعين إلى تبني خطط عاجلة لإنقاذ القطاع الصحي في قطاع غزة.وقالت الحركة في تصريح صحفي- تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إننا "ندعو في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مجلس وزراء الصحة العرب في دورته الـ 61، التي تستضيفها جمهورية العراق الشقيقة، إلى تبنّي قرارات وخطط عملية عاجلة، لإنقاذ منظومة القطاع الصحي والمستشفيات في قطاع غزَّة، التي تعرّضت لتدمير مُمنهج لكلّ إمكانياتها وكوادرها الطبية، منذ أكثر من عام، بفعل العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضدّ شعبنا في قطاع غزة.وأضاف، "نثمن كلمة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في افتتاح الدورة، التي أكد فيها على "الانتباه والضرورة لأهمية دعم شعبنا في غزة وهو يعاني من انهيار القطاع الصحي وفقدان الرعاية والعلاج، تحت وطأة العدوان والحصار".وتابعت، "نؤكد أن خروج كلّ المستشفيات في قطاع غزة عن الخدمة، وافتقارها لأبسط الإمكانيات الطبيَّة، مع ارتفاع أعداد الجرحى والمصابين والمرضى، واستمرار العدوان الصهيوني واستهداف العاملين في القطاع الصحي، وانعدام كلّ مقوّمات الحياة الإنسانية من غذاء ودواء ووقود، ينذر بارتفاع أعداد الوفيات، خصوصاً لدى الجرحى والمصابين والمرضى من الأطفال والنساء وكبار السن، ممّا يدعو إلى تضافر كل جهود أمتنا العربية والإسلامية، وإمكانيات وزراء الصحة العرب، نحو اتخاذ خطوات عاجلة، وخاصة ما يلي:أولاً- الضغط بكل الوسائل على الاحتلال الصهيوني لإدخال المستشفيات الميدانية بتخصصاتها وكوادرها الطبية كافة إلى كامل قطاع غزة.ثانياً- تمكين الجرحى والمرضى ذوي الحالات الخطيرة من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج المناسب، وإنقاذ أرواحهم من الموت البطيء.ثالثاً- العمل والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وكلّ المنظمات الطبية والإنسانية حول العالم، من أجل تبني خطط عاجلة لإنقاذ منظومة القطاع الصحي في قطاع غزة، وتوفير كل الإمكانيات والمقدرات لمواصلة أداء دورها الإنساني.