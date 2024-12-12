فارس عراقي يحقق المركز الثاني في بطولة قفز الحواجز بالسعودية

2024-12-12 19:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن الفارس العراقي زيد النجيفي، من الحصولعلى المركز الثاني، يوم الخميس، في منافسات البطولة المقامة في المملكة العربيةالسعودية.

ونجح النجيفي من إتمام المنافسة ضمن فئة النجمتين، بزمنقدره 25.32 ثانية، مما جعل أداؤه متميزاً بين المشاركين ليحل ثانياً.

وشهدت البطولة التي تنظم في مركز قفز الحواجز السعوديمشاركة العديد من الفرسان المميزين من مختلف الدول، وجاء هذا الإنجاز ليبرز مستوىالاحترافية التي يتمتع بها الفارس زيد النجيفي، الذي أثبت جدارته في واحدة من أقوىالمنافسات العربية والدولية.

يذكر أن هذا الفوز يضاف إلى سجل النجيفي في رياضة قفزالحواجز، وحضور الفروسية العراقية على الساحة الرياضية الدولية.