نائبة عن نينوى تؤكد إطلاق سراح زوجها معاون المحافظ بعد انقضاء محكوميته

2024-12-12 20:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت النائبة عن محافظة نينوى، بسمة بسيم، يومالخميس، إطلاق سراح زوجها الذي كان يشغل منصب معاون المحافظ لشؤون التخطيط بعدانقضاء مدة محكوميته.

وقالت بسيم في تصريح لوكالة شفق نيوز، إنه "تم الإفراجعن زوجي معاون محافظ نينوى السابق لشؤون التخطيط رعد العباسي بعد انقضاء محكوميتهالبالغة عامين".

ونشرت بسيم على صفحتها الشخصية صورة حديثة تجمعهما معاًفور الإفراج عن العباسي وعلقت عليها "شكراً لكل من ساند وسأل وشاركنا تلكالسنين لا أعادها الله بموقف أو كلمة".

يشار إلى أن السنة في السجن تحتسب بتسعة أشهر وليس 12شهراً، وبالتالي فإن العباسي قضى 18 شهراً في الحبس.

وكان مصدر أمني في نينوى قد أبلغ وكالة شفق نيوز، فيالسابع من حزيران/ يونيو 2022، بأن "خلية الصقور الاستخبارية اعتقلت معاونمحافظ نينوى لشؤون التخطيط رعد العباسي وفق أوامر قبض قضائية".

وبين أن "التهمة الموجهة للعباسي هي الفسادالمالي".

وفي 16 حزيران/ يونيو 2022، أبلغ مصدر أمني مسؤول فينينوى، وكالة شفق نيوز، أن هيئة النزاهة أصدرت أمراً باستقدام معاون محافظ نينوىلشؤون التخطيط رعد العباسي للتحقيق معه في تهمة موجهة إليه، ورفض المصدر الكشف عنتفاصيل القضية أو التهمة لأن التحقيق فيها ما يزال مجهولاً.

كما أشار المصدر إلى أن العباسي قد مثل أمام قاضيالنزاهة وأدلى بأقواله.