محافظ كركوك: هناك تطرف قومي لدى البعض وهذا يتقاطع مع حقوق الإنسان

2024-12-12 20:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أشار محافظ كركوك ريبوار طه، يوم الخميس، إلى أن هناك "تطرف قومي"لدى بعض من مكونات المحافظة وهذا يتقاطع مع حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن الحكومةالمحلية ورثت "تركة ثقيلة" من الإدارة السابقة.

ونظمتالمفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية في كركوك احتفالية بمناسبة الذكرى 76 لإعلانالأمم المتحدة عن بيان حقوق الإنسان العالمي.

وقالطه في حديث لعدد محدود من وسائل الإعلام بينها وكالة شفق نيوز، إن "اليوم كانالاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان مميزاً وهي من المناسبات الضرورية جداًولكن نحن بحاجة إلى الاهتمام بحقوق الإنسان".

وأضافأن "حقوق الإنسان هي سلوكيات ويجب على الحكومة والإدارة المحلية مراجعة كلشيء في مجال حقوق أهالي كركوك"، مستدركاً "لكن لا حقوق للإنسان عندمايكون هناك تطرف قومي من الكورد أو العرب أو التركمان وهذا الأمر محزن".

وأكدأن "هناك سوء في الخدمات ونحن كإدارة جديدة ورثنا تركات ثقيلة من الإدارةالسابقة ونعمل على تصحيح وبناء كل ما يساهم في إعادة حقوق مكونات كركوك من حيثالخدمات".

وتابعطه أن "هناك العديد من التساؤلات هل حقوق الإنسان مطبقة في الواقع اليومي؟ فأناأرى في كركوك أطفالاً يعملون في الشوارع وهذا أمر محزن ليّ وللإدارة الجديدة التييشارك فيها الكورد والعرب والتركمان والمسيحيين".

بدورهقال عضو مجلس محافظة كركوك رعد صالح، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "إدارةومجلس محافظة كركوك تعمل وبشكل مباشر على دعم حقوق الإنسان وجعل كركوك نموذجاًحقيقياً في تطبيق حقوق الإنسان وإدارة كركوك ومجلسها تشكل بالشراكة بين العربوالكورد والتركمان والمسيحيين وهذا الأمر خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأكدأن "مجلس المحافظة وإدارة كركوك نعمل يعملان معاً على توفير حقوق مكوناتكركوك في كل المجالات وتأمين مستقبل واعد لكل القطاعات للأطفال والمرأة والشباب".