رئيس الوزراء العراقي يدعو لمزيد من الدعم للقطاع الصحي "المحطم" في غزة

2024-12-12 21:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 12 - 12 (كونا) -- دعا رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم الخميس إلى مضاعفة الجهود لدعم القطاع الصحي في قطاع غزه والذي وصفه بالمحطم وتقديم الاحتياجات الانسانية للشعب الفلسطيني.وقال السوداني في كلمة له بافتتاح اجتماع وزراء الصحة العرب بدورته ال 61 إن بلاده "كانت من أوائل المبادرين الى غوث الشعب الفلسطيني وهو يواجه بصبر وشجاعة عدوان الاحتلال وجرائم الابادة الجماعية".ودعا الى تسليط الضوء على المسؤولية الاخلاقية والانسانية المتمثلة بضرورة متابعة الواقع الصحي المحطم الذي يعاني منه أهالي غزة وعموم الاراضي الفلسطينية.وحث السوداني على تعبئة الجهود من أجل تغيير الواقع الصحي المؤلم الذي يستهدف كرامة الانسان الفلسطيني وان تمد يد العون والمبادرة لهم ولاطفالهم وهم يعانون من فقدان العلاج وحصار العدوان.كما دعا الى الوقوف مع الشعب السوري في ما وصفها بالمحنة والمنعطف الصعب الذي يمر به وما يترافق مع الظروف والاحداث من ضغط الاحتياجات الانسانية.وشدد على ضرورة الحفاظ على سلامة ارض سوريا وسيادتها ومؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة وحفظ السلم الاهلي الغني بالتنوع الاجتماعي والثقافي والاثني.واحتضنت بغداد يوم امس اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس فيما عقد اليوم اجتماع مجلس الوزراء العرب بدورته ال 61 . (النهاية) ع ح ه / م م ج