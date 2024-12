2024-12-12 21:00:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى اتخذ مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية الخمسين المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، حزمة جديدة من الإجراءات لحل أزمة الأبنية المدرسية بالعراق. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته (المدى)، أن "السوداني ترأس اليوم الخميس، الجلسة الاعتيادية الخمسين لمجلس الوزراء، التي عُقدت لتعويض جلسة يوم العاشر من […]

The post (المدى) تنشر قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم appeared first on جريدة المدى.