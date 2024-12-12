سلة الحشد الشعبي تعود من الحلة بفوز ثمين

2024-12-12 21:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الحشد الشعبي فوزاً مهماً علىالمستضيف نادي الحلة، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة السلة.

وجرت المباراة مساء اليوم في قاعة نادي الحلة وانتهتلصالح الحشد الشعبي بنتيجة 87 نقطة مقابل 74.

بينما تغلب ناشئين نادي الحلة على ناشئين نادي الحشدالشعبي بنتيجة 82-69 نقطة لحساب الدوري المصاحب.

وتقام يوم غد الجمعة مباراتين ضمن منافسات دوريالمحترفين لكرة السلة في قاعة الشعب المغلقة في العاصمة بغداد، تجمع الأولى ناديالتجارة بضيفه غاز الشمال، تليها مباراة فريقي دجلة الجامعة وزاخو.