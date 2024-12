السوداني يبحث مع وزير الخارجية البريطاني تفاصيل زيارته الى لندن الشهر المقبل

2024-12-12 21:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني السيد ديفيد لامي، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وتداعيات الأحداث على الساحة السورية. وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاتصال، موقف العراق الثابت إزاء ضرورة الحفاظ على أمن سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها، والسلم الأهلي …

