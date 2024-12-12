2024-12-12 21:27:04 - المصدر: ايشان

أعلن قائد حركة أنصار الله (الحوثيين)، اليوم الخميس، تنفيذ عملية مشتركة مع المقاومة العراقية ضد الكيان الصهيوني. وقال قائد الحركة، عبد الملك الحوثي، في كلمة متلفزة، تابعتها منصة “إيشان”، إن “الحركة نفذت بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق عمليات مشتركة ضد العدو الصهيوني”. وأضاف، أن “عمليات جبهة الإسناد استهدفت هذا الأسبوع يافا المحتلة وأسدود وعسقلان”، […]

ظهرت المقالة عمليات عراقية – يمنية مشتركة باتجاه الأراضي المحتلة أولاً على ايشان.



