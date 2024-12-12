رئيس الوزراء والرئيس المصري يؤكدان أهمية التنسيق العربي في دعم وحدة الأراضي السورية

2024-12-12 22:00:17 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على أهمية التنسيق العربي في دعم وحدة الأراضي السورية وسلامتها وسيادتها، والحفاظ على السلم الأهلي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى مباحثات هاتفية مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، تركزت على تطورات الأوضاع في المنطقة، وتداعيات الأحداث على الساحة السورية"وأكد الجانبان- بحسب البيان- على "أهمية التنسيق العربي في دعم وحدة الأراضي السورية وسلامتها وسيادتها، والحفاظ على السلم الأهلي، إلى جانب احترام الخيارات الحرة للسوريين، ومواصلة العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار".وأضاف البيان، أن "الاتصال شهد التأكيد على مواصلة المشاورات بشأن تطورات المنطقة، كما تناول العلاقات الثنائية، وسبل توطيد التعاون المشترك، بما يحقق مصالح شعبي البلدين الشقيقين".