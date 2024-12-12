رئيس الوزراء يؤكد موقف العراق الثابت إزاء الحفاظ على أمن سوريا وسلامة أراضيها

2024-12-12 22:00:17 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، موقف العراق الثابت إزاء ضرورة الحفاظ على أمن سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وتداعيات الأحداث على الساحة السورية".وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال- بحسب البيان- "موقف العراق الثابت إزاء ضرورة الحفاظ على أمن سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها، والسلم الأهلي في ظل الإرادة الحرّة للشعب السوري الشقيق، واحترام خياراته وتنوعه الاجتماعي والإثني والثقافي"، مشيراً إلى، "ضرورة أن تضطلع الدول الكبرى بدورها لوقف المأساة في غزة".من جانبه، أشار الوزير البريطاني إلى "تطلع حكومته للزيارة التي سيجريها السيد السوداني إلى بريطانيا الشهر المقبل، وفرص تعزيز الشراكة البناءة من خلالها، لما فيه المصلحة المتبادلة".وأكد، "التزامات التحالف الدولي إزاء العراق في مختلف المجالات، وأهمية دور العراق المحوري في حفظ أمن المنطقة واستقرارها".