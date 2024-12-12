السوداني يجري مباحثات هاتفية مع السيسي

2024-12-12 22:01:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أجرى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، (12 كانون الأول 2024)، مباحثات هاتفية مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، تركزت على تطورات الأوضاع في المنطقة، وتداعيات الأحداث على الساحة السورية.

وأكد الجانبان بحسب بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، على "أهمية التنسيق العربي في دعم وحدة الأراضي السورية وسلامتها وسيادتها، والحفاظ على السلم الأهلي، إلى جانب احترام الخيارات الحرّة للسوريين، ومواصلة العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار".

وأضاف البيان، ان "الاتصال شهد التأكيد على مواصلة المشاورات بشأن تطورات المنطقة، كما تناول العلاقات الثنائية، وسبل توطيد التعاون المشترك، بما يحقق مصالح شعبي البلدين الشقيقين".



