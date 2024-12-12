2024-12-12 22:01:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفى مصدر مسؤول بالبنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، (12 كانون الأول 2024)، تسجيلاً صوتياً منسوباً إلى محافظ البنك المركزي علي العلاق.

وقال المصدر للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إنه: "لا صحة إلى التسجيل المنسوب إلى محافظ البنك المركزي علي العلاق والذي تحدث فيه عن تهريب 250 مليون دولار يومياً عن طريق الحوالات وارتفاع أسعار الدولار".

وأضاف، أن "البنك المركزي حقق انجازاً كبيراً في وضع التحويل الخارجي والبيع النقدي للدولار والعملات الأخرى على مسار شفاف ومتوافق مع المعايير والممارسات الدولية ويحضى بإشادة دولية واسعة".

وتابع، أن "الإجراءات المتخذة تحقق استقراراً في سعر الصرف وأن تغطية الاستيرادات بالسعر الرسمي تحقق ما نشهده من الاستقرار العام في الأسعار وتخفيض التضخم".

وكان تسجيل صوتي، انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، منسوب الى محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، يتوقع فيه ارتفاع المائة الدولار إلى 250 ألف دينار خلال أيام، وانه تجري الآن "أكبر عملية تهريب للدولار في تأريخ العراق بقيمة 250 مليون دولار يومياً".