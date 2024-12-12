نادي نوروز يقيل مدربه فييرا ويبحث عن بديل

2024-12-12 22:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي نوروز، يوم الخميس، عن فسخ عقدها مع المدرب جوفان فييرا بالتراضي.

وقال مدير المكتب الإعلامي نوا لطيف، لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة النادي قررت رسميا فسخ عقدها مع المدرب جوفان فييرا بالتراضي مع تقديم الشكر والاحترام لما قدمه من خدمة لفريق النادي".

وبين أن "الإدارة بدأت تناقش عدد من أسماء المدربين لاختيار أحدهم لقيادة الفريق في الجولات المقبلة ومن المؤمل الإعلان عن المدرب الجديد قريباً ومن المرجح ان يكون محلي".

‏وجاء فسخ العقد بعد على النتائج السلبية التي خرج بها مع الفريق خلال دوري نجوم العراق لكرة القدم، حيث يحتل المركز 18 في دوري النجوم، ويمتلك ثمان نقاط.

وحقق فريق نفط ميسان، يوم أمس الأربعاء، الفوز على ضيفه فريق نوروز بهدف وحيد دون مقابل، ضمن منافسات الجولة 11 لدوري نجوم العراق.

يشار إلى أن تاريخ توقيع عقد فييرا كان يوم الإثنين 29 تموز الماضي حيث تم توقيع العقد وأنه يصادف ذكرى فوز منتخب العراق بكأس آسيا قبل 17 سنة بقيادة فييرا.