محافظ ميسان يعلن إحالة مشاريع للسكن والطرق والتربية والمنافذ

2024-12-12 22:20:01 - المصدر: واع

ميسان - واعأعلن محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي، اليوم الخميس، إحالة مشاريع للسكن والطرق والتربية والمنافذ ضمن خطة 2024.وقال الفرطوسي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إحالة عدد من المشاريع المهمة في مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، للتنفيذ ضمن خطة المحافظة لعام 2024".وأضاف الفرطوسي، أن "المشاريع شملت قطاع الأرصفة والتبليط وقطاع السكن وقطاع البلدية والبلديات"، والمبينة تفاصيلها أدناه:1- مشروع إنشاء الشوارع والأرصفة الجانبية والتبليط في حي الرحمة الثانية في قضاء العمارة.2- مشروع إنشاء 108 وحدات سكنية واطئة الكلفة في قضاء قلعة صالح.3- مشروع تجهيز آليات تخصصية للمؤسسات البلدية التابعة لمديرية بلديات ميسان.4- مشروع تجهيز آلية تخصصية لصالح منفذ الشيب الحدودي.