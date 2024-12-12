التربية: إجراءات عدة لرفع جودة التعليم

2024-12-12 22:20:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاجأعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن إجراءات عدة لرفع جودة التعليم، وفيما حددت أبرز المقومات لذلك، أكدت افتتاح أقسام جديدة تتماشى مع سوق العمل ضمن المستوى المهني.وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة التربية اتخذت الكثير من الإجراءات على مستوى رفع جودة التعليم"، مبينا، أن "حملة الأبنية المدرسية واحدة من أهم الأسس التي تساعد على رفع جودة التعليم".وأضاف، أن "توفير الصف النموذجي والصف النظيف يساعد بشكل أساسي على إعطاء المادة بوقتها مع تقليل اكتظاظ الطلبة في داخل الصفوف"، مبينا، أن "ذلك ينعكس على جودة المادة التعليمية وعلى قدرات المعلم في منح المادة داخل الصف فضلا عن أخذ الطالب كفايته من السؤال والمعرفة والمراجعة وأداء الامتحان".وتابع، أن "هناك مراجعة للمناهج التدريبية للمعلمين والمدرسين من خلال المديرية العامة للإعداد والتدريب وكذلك البرامج الخاصة بتطوير وتأهيل المعلمين والمدرسين وتطوير قدراتهم"، مشيرا إلى، أن "جميع هذه الإجراءات تساهم بإنتاج مخرجات بجودة أعلى وأداء الامتحانات بمستوى عالٍ".وأكد، أن "هناك قرارات تتخذها الوزارة لترسيم عملية تعليمية والتي من شأنها أن تساهم بأن تعطي المساحة الكافية للطلبة منها أداء الامتحان وتحديد مواعيد الامتحانات الخاصة بنصف السنة والتي تعتبر من الأمور التي ترفع من جودة التعليم".وحول المستوى المهني، ذكر السيد أن "هناك متغيرات كبيرة في هذا المجال، حيث تم افتتاح أقسام جديدة تتماشى مع سوق العمل مثل قسم الأمن السيبراني وقسم التربية الرياضية فضلا عن الجانب الزراعي والصناعي والتجاري مع توفير الكوادر"، موضحا، أن "الوزارة تسعى بشكل أساسي إلى تطوير جودة التعليم وتدعم سوق العمل بمخرجات طلبتها من خلال تنويع التعليم وكذلك إلغاء جانبي التطبيقي والاحيائي والعودة إلى العلمي والأدبي لتأهيل الطلبة نحو التعليم الجامعي ومن ثم التعليم العالي".