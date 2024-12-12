السوداني والسيسي يحذران من "تصعيد" الصراع في المنطقة ويدعوان لخطوات "عاجلة"

2024-12-12 22:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والرئيسالمصري عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس، على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزةوإيصال المساعدات الإنسانية دون عراقيل.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن السيسي تلقى اتصالاً هاتفياًمن السوداني بحثا خلاله عدداً من القضايا الإقليمية الهامة، وأكدا على ضرورة الوقفالفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مع التأكيد على أهمية إنفاذ المساعدات الإنسانيةدون شروط أو عراقيل.

وشدد السوداني والسيسي على أهمية الحفاظ على اتفاق وقفإطلاق النار في لبنان، والعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 لضمان الاستقرارفي المنطقة.

وحذرا من تداعيات استمرار وتصعيد الصراع في المنطقة،مؤكدين على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ومقدراتشعوبها.

وتوافق الطرفان على ضرورة استمرار التواصل بينهمالمتابعة المواضيع كافة ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأوضاع في سوريا وسبلاستعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق.