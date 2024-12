الاصابة تبعد مبابي عن نهائي كأس القارات للأندية في قطر

2024-12-12 22:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

مدريد/ متابعة عراق اوبزيرفر أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، تفاصيل إصابة اللاعب الفرنسي كيليان مبابي. وأكد نادى ريال مدريد في بيان على موقعه الرسمي، إن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب اليوم، كشفت عن إصابته في الفخذ اليسرى، مضيفا أنه في انتظار التطورات. وكان مبابي قد تعرض للإصابة خلال مباراة أتالانتا الإيطالي في …

