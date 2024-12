2024-12-12 22:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر فاز القوة الجوية (1-0) على ضيفه الكرمة خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري نجوم العراق. وسجل لاعب القوة الجوية علاء عباس هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء سددها بالدقيقة 34. ورفع الفوز رصيد القوة الجوية إلى النقطة 18 في المركز السادس بجدول الترتيب، بفارق الأهداف عن …

The post القوة الجوية يتغلب على الكرمة بهدف وحيد بدوري نجوم العراق first appeared on Observer Iraq.