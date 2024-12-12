أسواق الأسهم الخليجية تنتعش على خلفية بيانات التضخم الأمريكية

2024-12-12 22:55:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتشهد أسواق الأسهم في منطقة الخليج، اليوم الخميس، انتعاشا تماشيا مع صعود الأسهم العالمية بعد أن عززت بيانات التضخم في الولايات المتحدة الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.وبحسب البيانات الاقتصادية، فإن "أمام الأسواق فرصة قدرها 97 بالمئة تقريبا لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، مقارنة مع فرصة كانت تبلغ 86 بالمئة قبل صدور البيانات".وتم تسجيل مكاسب في معظم القطاعات بعد ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.3 بالمئة، كما ارتفع سهم إعمار عقارية 1.6 بالمئة وسهم بنك الإمارات أبو ظبي الوطني 1 بالمئة.وارتفع أيضا المؤشر القياسي في أبو ظبي0.1 بالمئة مواصلا المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، مع ارتفاع سهم مجموعة ألفا ظبي القابضة 2.9 بالمئة وسهم بنك أبو ظبي التجاري 2.3 بالمئة.وواصل المؤشر القياسي في قطر المكاسب للجلسة الرابعة على التوالي وأغلق على ارتفاع 0.2 بالمئة مع تسجيل مكاسب في جميع القطاعات تقريبا.كما أن سهم بنك الدوحة ارتفع بنسبة 1.8 بالمئة وسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات بنسبة 0.9 بالمئة.