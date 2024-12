السوداني يبحث هاتفيا مع الرئيس المصري الملف السوري

2024-12-12 23:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على أهمية التنسيق العربي في دعم وحدة الأراضي السورية وسلامتها وسيادتها، والحفاظ على السلم الأهلي. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، إن “السوداني، أجرى مباحثات هاتفية مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد …

