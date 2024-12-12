الإطاحة بثلاثة تجار مخدرات بحوزتهم أسلحة في بابل

2024-12-12 23:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الإطاحة بثلاثة تجار مخدرات بحوزتهم أسلحة في المحافظة.وذكرت قيادة شرطة بابل في بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "في عمليات نوعية، تمكنت قوة من قسم شؤون مخدرات القاطع الجنوبي للمحافظة، بدعم من الوحدة التكتيكية الخاصة من إلقاء القبض على ثلاثة من تجار ومروجي المخدرات، وتم ضبط سلاحين ناريين من نوع مسدس بحوزة أحد المتهمين".وأضافت، أن " الأجهزة الأمنية نفذت تلك العمليات بناء على معلومات استخبارية موثوقة، استناداً إلى مذكرات قبض قضائية صادرة بحق المتهمين، واتخذت الإجراءات القانونية الازمة بحقهم من قبل الجهة المختصة ".