أربيل تمثل العراق باجتماع لمحافظي ورؤساء المدن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

2024-12-12 23:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شارك محافظ أربيل، أوميد خوشناو، يوم الخميس،في اجتماع إقليمي لمحافظي ورؤساء المدن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ممثلاً عنالعراق.

وقالت محافظة أربيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنخوشناو شارك في اجتماع موسع لمحافظي ورؤساء بلديات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،عُقد في مدينة إسطنبول التركية.

وبينت أن الاجتماع سيستمر لمدة يومين ويتم فيه مناقشةوضع الشرق الأوسط والتغيرات في المنطقة، كما أن جزء آخر من الاجتماع يتضمن مناقشةفرص التطوير والتعاون المشترك والإعمار.