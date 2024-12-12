مطعم يوثق الشهداء الكورد في حرب داعش يجذب الفنانة المصرية إلهام شاهين

2024-12-12 23:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أثار مطعم يوثق الشهداء الكورد الذين سقطوا فيالمعارك ضد تنظيم داعش، اهتمام الفنانة المصرية إلهام شاهين المتواجدة في إقليمكوردستان للمشاركة في مهرجان دهوك السينمائي الدولي.

ونشرت الفنانة المصرية على حسابها في"إنستغرام" صورة التقطتها داخل أحد المطاعم في محافظة دهوك، وكتبت قائلة"مطعم الشهداء في حي شعبي.. صاحب المطعم وضع على كل الحوائط 760 صورة للشهداءمن أصل 2500 شهيد من الكورد في الحرب مع داعش".

وأضافت "كأنه متحف لصورهم وبقايا ملابسهم وأسلحتهمالتي أهداها أهاليهم لهذا المطعم.. ويأتون الأهالي دائماً إليه ليتذكروا شهداءهم".

وختمت شاهين "الله يرحم كل شهداء العالم ويجعلمثواهم الجنة ويصبر أهاليهم.. لفتة إنسانية مؤثرة من صاحب هذا المطعم الشعبيالبسيط".

وكانت فعاليات النسخة الحادية عشر لمهرجان دهوكالسينمائي الدولي، قد انطلقت في التاسع من الشهر الجاري، في قاعة المؤتمرات بجامعةدهوك ضمن إقليم كوردستان.

وقال مسؤول اللجنة المنظمة للمهرجان، حسن عارف، لوكالةشفق نيوز، إن "العديد من الشخصيات الفنية في مجالات عدة من إقليم كوردستانوالعراق، إضافة إلى مشاركة شخصيات فنية من دول أجنبية وعربية".

وأضاف عارف، أن "عدد الأفلام المشاركة في المهرجانيصل إلى 107 أفلام"، لافتاً إلى أن "46 منها أفلام كوردية و61 عربياًوأجنبياً".

ويوم أمس الأربعاء، منحت اللجنة المنظمة للمهرجان جائزة "إنجازالعمر" لنجمة السينما المصرية إلهام شاهين، وبعد حصولها على هذه الجائزة قالتالممثلة "الفن لغة الإنسانية ويجمع كل الناس العالم أقرب إلى بعضه البعض. آملأن ينتشر السلام والحب من خلال الفن في جميع أنحاء العالم".