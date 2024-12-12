النفط يتصدر الدوري والجوية يعود للمنافسة في أبرز نتائج مباريات اليوم

2024-12-12 23:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تصدر فريق النفط، اليوم الخميس، (12 كانون الأول 2024)، ترتيب دوري نجوم العراق.

وجاءت الصدارة بعد فوز النفط على ضيفه زاخو 2-0 اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري ليحتل بذلك المركز الأول برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن زاخو الذي تراجع للوصافة.

فيما فاز فريق القوة الجوية على ضيفه الكرامة الوافد الجديد للدوري بهدفين دون رد ليصعد الى ترتيب المركز الخامس بـ 18 نقطة، ولديه مبارتان مؤجلتان.





وفاز الطلبة بنتيجة (1-0) على مستضيفه ديالى، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات ذات الجولة 11، وشهدت الدقيقة 43 إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء لأحمد خالد لاعب ديالى.

وسجل هدف اللقاء الوحيد بعد مرور 45+5 عن طريق اللاعب لؤي العاني.

الفوز رفع رصيد الطلبة إلى النقطة 17 في المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة بفارق الأهداف عن النجف السادس والشرطة الخامس.

وتوقف رصيد ديالى بعد الخسارة عند 4 نقاط في المركز 19 "قبل الأخير" بفارق نقطة عن الحدود المتذيل.

وضمن مباريات الجولة نفسها، فاز فريق دهوك بنتيجة (4-1) على مستضيفه الحدود، خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم.

البداية كانت بهدف سجله لاعب دهوك باشانك عبدالله، قبل أن يضيف زميله بيتركوركيس الهدف الثاني من ركلة جزاء، وعزز يانيك زاكري تقدم دهوك بهدف ثالث، ثم قلص علي كريم النتيجة بهدف للحدود، قبل أن يعود دهوك للتسجيل مرة رابعة عن طريق لاعبه كيلبرت كومسون.

ورفع الفوز رصيد فريق دهوك إلى النقطة 11 في المركز 17 بفارق الأهداف عن القاسم ونفط البصرة والكرخ أصحاب المراكز من 16 إلى 14.

وتوقف رصيد فريق الحدود عند 3 نقاط متذيلا جدول الترتيب.





