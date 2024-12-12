2024-12-12 23:27:04 - المصدر: ايشان

أعلن وزير النقل في الحكومة الانتقالية في سوريا أنه سيتم خلال الساعات المقبلة فتح الأجواء السورية أمام حركة الطيران. وأضاف الوزير أن السلطات تعمل حاليا على تجهيز المطارات المدنية لاستقبال وإقلاع الطائرات. وأوضح الوزير أنه تم تجهيز مطار حلب الدولي للعمل، وسيتم الإعلام عن موعد تشغيله وكذلك مطار دمشق خلال أيام. كما أكد الوزير أن […]

ظهرت المقالة ساعات أمام عودة حركة الطيران.. سوريا تعلن قرب تشغيل مطاري دمشق وحلب أولاً على ايشان.



