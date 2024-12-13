مانشستر يونايتد يهزم فيكتوريا بلزن بالدوري الأوروبي

2024-12-13 00:05:02 - المصدر: واع

متابعة - واعقلب مانشستر يونايتد، تأخره خارج أرضه أمام فيكتوريا بلزن، إلى فوز بنتيجة (2-1) اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الأوروبي.تقدم ماتي فيدرا بهدف فيكتوريا بلزن في الدقيقة 48، ليأتي الرد عبر راسموس هويلوند بهدفين متتاليين (62 و88).وبهذه النتيجة، قفز المان يونايتد للمركز الخامس في جدول الترتيب بوصوله للنقطة 12، بينما تجمد رصيد بلزن عند 9 نقاط في المركز 15.