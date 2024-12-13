الحكيم يدعو الى أخذ الحيطة والحذر من تداعيات سورية ويشدد على الجهوزية العالية

2024-12-13 00:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الخميس، (12 كانون الأول 2024)، الى "أخذ الحيطة والحذر من تداعيات الأزمة السورية".

وقال الحكيم بعد ختام جولته في كركوك وبيومها الثاني، ان: "عراق 2014 يختلف عن 2024 بتماسكه المجتمعي وجهوزيته الأمنية، والتأكيد على أهمية التوكل على الله واستذكار قادة النصر والشهداء الأبطال".

ولفت الى، ان "الانتصار على داعش فاجأ الجميع وخلق فرصًا كبيرة للعراق" محذراً، من "مشروع إنهاء القضية الفلسطينية وتحويلها إلى قضية (شعب بلا أرض)".

وشدد الحكيم "على ضرورة الجهوزية العالية والتماسك الداخلي وترتيب الوضع الوطني" لافتا الى، ان "التنوع العراقي هو سر قوة البلاد واتساعها إلى ما وراء الحدود".

ودعا الى "توحيد الموقف التركماني وتعزيز حضورهم في صناعة القرار، على أهالي داقوق تقديم نموذج ناجح للتعايش السلمي والبناء المجتمعي".

وأكد أهمية "إشاعة الإيجابية والتفاؤل هي جزء من شكر الله على نعمه" مجدداً "الدعوة إلى "وحدة الصف الوطني وتماسك المجتمع العراقي".

وأوضح، ان "الفرص الكبيرة تتطلب تضحيات، والعراق أمام انفراجات ودور أكبر" مشدداً على "التشديد على أهمية الاستقرار كمدخل أساسي لتقديم الخدمات وتحقيق التنمية".

كما أكد الحكيم، على "أهمية إطلاق كركوك رسائل التعايش بين المكونات إلى جميع أنحاء العراق".

ورأى، ان "وحدة العراق هي الحل والمدخل لكل الاستقرار والتقدم".