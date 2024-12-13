حصول Advantech على المركز الخامس في قائمة أفضل العلامات التجارية العالمية في تايوان في عام 2024

2024-12-13 00:09:28 - المصدر: Advantech

الحصول على هذا المركز للعام السابع على التوالي بقيمة 851 مليون دولار للعلامة التجارية للشركة، ما يؤكد على مكانتها الرائدة في مجالي الحوسبة الحدية والذكاء الاصطناعي

تايبيه - أعلنت اليوم شركة Advantech (رقم أسهم الشركة في بورصة تايوان: 2395)، وهي شركة عالمية رائدة في إنترنت الأشياء الصناعي، عن اختيارها للحصول على المركز الخامس في قائمة "أفضل العلامات التجارية العالمية في تايوان لعام 2024" بقيمة علامة تجارية تبلغ 851 مليون دولارًا أمريكيًا. وهذه هي السنة السابعة على التوالي التي تصنّف فيها شركة Advantech ضمن المراكز الخمسة الأولى في قائمة "أفضل العلامات التجارية العالمية في تايوان" منذ عام 2018، ما يسلط الضوء على القدرة التنافسية القوية للعلامة التجارية للشركة وقيمتها على المدى الطويل في السوق العالمي، بالإضافة إلى حصولها على شهرةٍ واسعة بين العملاء الدوليين فضلًا عن دعمهم المستمر.

وقد صرح إريك تشين، رئيس الإدارة العامة للشركة قائلًا، "إن مفتاح التطور المستمر لقيمة العلامة التجارية لشركة Advantech يكمن في نظرتنا الثاقبة نحو التوجهات العالمية وقدراتنا المستمرة على الابتكار. وحتى في ظل التغييرات السريعة التي طرأت على البيئة الصناعية والتطور السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لا تزال شركة Advantech تتربع على عرش الاتجاهات الصناعية المختلفة، وتعمل دائمًا على خلق فرص جديدةٍ في تلك المجالات. ومن خلال الجمع بين خبرات الشركة الراسخة في مجال أجهزة الحوسبة الحدية وبين الحلول البرمجية المتكاملة لـ SDK في مجال الذكاء الصناعي الحدِّي، ومن خلال قيادة حركة تطبيق حلول إنترنت الأشياء على مستوى العالم من خلال الإستراتيجيات المصممة خصيصًا لتناسب قطاعاتٍ بعينها، تساعد شركة Advantech بقدراتها الصناعات الرئيسية، مثل أشباه الموصلات ومجال الرعاية الصحية ومجال المصانع الذكية، في تحقيق أعلى أداء للتحولات الذكية وأعلى قيمة مضافة لتلك التحولات أيضًا. كما حصلت الشركة في العام الحالي على شهرةٍ واسعة في مجالات خبرتها، وذلك بعد أن حصلت على المركز الخامس في قائمة "أفضل العلامات التجارية العالمية في تايوان". وتفخر الشركة بما حققته وتعتبره دليلًا على ريادتها التكنولوجية في مجال إنترنت الأشياء على الصعيد العالمي، فضلًا عن أن حصولها على هذا المركز يظهر أن تأثير العلامة التجارية وقيمتها السوقية قد جعلا شركة Advantech تتربع على عرش أحدث الاتجاهات الصناعية في تلك المجالات".

تعمل شركة Advantech على تسريع عملية تطور علامتها التجارية وانتشارها في كافة الأسواق في عام 2024، وذلك استجابةً للطلب المتزايد على حلول الحوسبة الحدِّية والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الاعتماد على إستراتيجية رئيسية تهدف إلى توجيه طاقاتها إلى مجالاتٍ بعينها بناءً على ثلاثة عناصر رئيسية: المنصة (الانتفاع من المنصات التكنولوجية باعتبارها أساسًا واحدًا)، والتنسيق (الاعتماد على التعاون والابتكار المشترك) والقطاع (حلول مخصصة خاصة بمختلف المجالات والصناعات). وبوجه خاص، تبذل الشركة جهودًا دؤوبة من أجل تطوير منصات متكاملة لبرامج الذكاء الاصطناعي وأجهزته المتنوعة والمفتوحة بناءً على أنظمة إنترنت الأشياء الذكية ومنصات الأجهزة المدمجة، فضلًا عن عقد شراكات مع الشركاء العالميين لتعزيز النظام البيئي للذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، تستهدف الشركة الأسواق الخمسة الكبرى التي تعتبر الأرض الخصبة لأنظمة الذكاء الاصطناعي الحدِّي وعمليات التصنيع الذكية والطاقة وبرامج الخدمات وخدمات الرعاية الصحية الذكية والخدمات الذكية للبيع بالتجزئة. وفي الوقت نفسه، تعمل شركة Advantech على تعزيز حضورها في ستة أسواق إقليمية، وهي أمريكا الشمالية والصين وأوروبا والأسواق الناشئة واليابان وكوريا الجنوبية. كما تتوقع الشركة تطورًا أكبر ونجاحًا أعظم مع استمرار زيادة الطلب على الذكاء الاصطناعي الحدّي من خلال دمج فئات المنتجات المختلفة والمجالات النوعية والمناطق الجغرافية.

إن الثقافة الخيرية لشركة Advantech وتمسكها برؤيتها نحو التنمية المستدامة وتأكيدها البالغ على الاستفادة من المهارات والمواهب الموجودة في المجتمع لا تقتصر على دخولها في قائمة أفضل أرباب العمل في العالم لمجلة Forbes لعام 2024 فقط، بل إن اتصافها بتلك الأمور هو ما رشحها للحصول على مركزٍ في قائمة مجلة TIME Magazine لأكثر 500 شركة مستدامة في العالم لعام 2024. وتسعى شركة Advantech في المستقبل إلى استمرار التركيز على الابتكار وتعزيز قيمة علامتها التجارية والتعاون مع العديد من الشركاء العالميين في نفس المجالات لتسريع تطبيق حلول إنترنت الأشياء على المستوى العالمي، وتسعى لتكون أكثر الشركات العالمية تأثيرًا في مجال إنترنت الأشياء ولتحقيق رؤية علامتها التجارية "تمكين كوكب ذكي".