الأول منذ سنوات.. انفجار عبوة بقضاء داقوق جنوبي كركوك

2024-12-13 00:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في محافظة كركوك، مساء يوم الخميس، بانفجار عبوة ناسفة قرب صيدلية وسط سوق شعبية بقضاء داقوق دون وقوع إصابات جنوبي المحافظة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، أن "عبوة ناسفة محلية الصنع صوتية انفجرت مساء اليوم قرب مجمع أسواق وصيدلية في وسط قضاء داقوق (35كم جنوب كركوك)".

واشار إلى ان "العبوة زرعها مجهول وانفجرت ولم يسفر عنها اية اصابات بشرية سوى اضرار مادية في موقع الانفجار وسيارة مدنية".

وأضاف المصدر أن "الشرطة طوقت الموقع وفتحت تحقيقا بالحادثة".

يذكر أن هذه الحادثة هي الاولى من نوعها تسجل في قضاء داقوق الذي يتمتع بأمن جيد ولم تسجل خروق في مركز القضاء منذ سنوات خلت، ويعيش في قضاء داقوق عرب وكورد وتركمان.