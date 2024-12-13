بغداد.. إصابة فتاة برصاصة من شقيقها واعتقال 4 مطلوبين بعمليات متفرقة

2024-12-13 00:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الخميس،بإصابة فتاة برصاصة انطلقت عن طريق الخطأ من سلاح شقيقها، فيما ألقت القواتالأمنية على أربعة مطلوبين بعمليات متفرقة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة تولد 2002 أصيبتبرصاصة أطلقت من قبل شقيقها أثناء عبثه بالسلاح ضمن منطقة الحسينية شمالي بغداد".

وأضاف أن "قوة أمنية نقلت المصابة إلى المستشفى وتمالتحفظ على شقيقها لوجود شكوك بالحادثة".

من جانب آخر، ذكر المصدر أنه "تم نصب كمين محكم وإلقاءالقبض على شخصين قاما بالنصب والاحتيال على أحد الأشخاص من خلال إرسال روابط إلكترونيةعلى حساب هاتفه بغية كسب الأرباح عن طريق الألعاب".

وبين أنه "تم القبض عليهما وضبط بحوزتهما مبلغاًمالياً قدره أربعة ملايين و395 ألف دينار عراقي ضمن منطقة السعدون".

إلى ذلك، أعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان ورد لوكالةشفق نيوز أنه "بجهود استخبارية مميزة بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمنقيادتنا، تمكنت قطعاتنا الأمنية في الفرقتين المشاة السادسة، والآلية من الشرطة الاتحاديةوالأجهزة الامنية الملحقة بهما، من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين ينتميان إلىعصابات داعش الإرهابية".

وأوضحت "جاء ذلك خلال التفتيش الدقيق والمتابعةالحثيثة وتفعيل حاسبات المطلوبين للقضاء في مناطق تل طاسة بناحية المشاهدة شماليبغداد، وسيطرة بغداد – بابل جنوبي العاصمة، بالإضافة إلى ضبط عدد من الأسلحة والأعتدةغير المرخصة خلال الشروع بعمليات بحث وتفتيش في منطقة ضمن عرب جبور بجانب الكرخ".

وأشارت إلى تسليم المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات ذاتالاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.