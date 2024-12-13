الاعلامي اللبناني زاهي وهبة: العراق جزء من تكويننا الثقافي

2024-12-13 00:20:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأكد الشاعر والاعلامي اللبناني زاهي وهبة، أن العراق جزء من التكوين العربي الثقافي.وقال وهبة، لوكالة الانباء العراقية (واع): "نحن بامس الحاجة لنشر الثقافة بكافة انواعها المسرحية والشعرية والدرامية من خلال المهرجانات التي تستقطب الجمهور، ولمحاربة كل من يحاول صرف الاجيال الجديدة عن القراءة والكتابة واشغالهم بالسوشل ميديا والتكنلوجيا، لذلك على المهرجانات ان تحاول الوصول الى اكبر شريحة ممكن من هؤلاء الناس".وأضاف، أن " الفن هو نوع من المتعة وتحديدا المسرح بقربه وتماسه مع المتلقي وهو فرحة بصرية حية وحوار مسموع وموسيقى وشعر ورقص ولغة جسد تعبيرية".وتابع بالقول: "حين تجتمع كل هذه الاشكال الفنية ضمن بودقة واحدة وتقدم ضمن قالب ممتع في الوقت نفسه، فانها تكون قد حققت الغاية المرجوة منها ونستطيع القول ان العرض الناجح هو الممتع المسلي والعميق في الوقت نفسه والذي يراعي الشروط الفنية والجمالية للعمل المسرحي من دون الوقوع في الابتذال والتهريج والاسفاف والى اخره من تلك المفردات".وبين، أن " العراق جزء من تكويننا الوجداني والمعرفي والثقافي منذ كلكامش وانكيدو وصولا الى يومنا هذا مرورا بكل ما اعطاه العراق من ادب وفن في جميع المجالات، انا انتمي لجيل نشأ وهو يستمع الى قصاعد بدر شاكر السياب ونازك الملائكة ومظفر النواب والجواهري والبياتي، واغاني ناظم الغزالي وسعدون جابر وكاظم الساهر، والاجيال اللاحقة من موسيقيين ورسامين وتشكيليين ومسرحيين، وقد حاورت كوكبة كبيرة منهم، لميعة عباس عمارة وسعدون جابر وكوكب حمزة ونصير شمة وكاظم الساهر وبدري حسون فريد، وقد كتبت قصيدة بغداد".ومضى بالقول: "جئت الى بغداد ضيفاً على مهرجان بغداد الدولي للمسرح، ومشاركاً في امسية شعرية ضمن فعاليات معرض الكتاب"، مبينا " حاورت أربعة آلاف من الشخصيات الكبيرة منهم السيد الشهيد حسن نصر الله والمرجع السيد محمد حسين فضل الله، ومبدعين عرب منهم فاتن حمامة وادونيس ومحمود درويش وعادل امام وصباح ووديع الصافي وفهد بلان والرئيس الراحل رفيق الحريري".