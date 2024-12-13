2024-12-13 00:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد الراصد الجوي علي الزيادي، اليوم الخميس (12 كانون الأول 2024)، ان أجواء العراق ستكون باردة وممطرة بدءًا من الليلة، مبيناً أن هذه الحالة ستستمر لأيام.

وقال الزيادي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "حسب التوقعات حالياً فأن الأمطار ستعود بدءً من الليلة حيث ستتشكل سحب ممطرة في الأقسام الشمالية"، محذراً "من غزارة المطر في كركوك وچمچمال، كما ستعود حالات الأمطار بعد منتصف الأسبوع القادم يوم 19 ديسمبر الحالي لتشمل المنطقة الوسطى والشمالية وتعقبها حالات مطرية قبل نهاية الشهر الجاري ومطلع السنة الجديدة".

وأضاف ان "البلاد تتعرض إلى موجات باردة تستمر فترات طويلة وسيشهد يوم السبت موجة باردة مصحوبة برياح شديدة تستمر أيام تؤدي إلى انخفاض بدرجات الحرارة نهاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وأقل شمالي وغربي البلاد فيما تسجل معدلات صفرية ساعات الفجر مع تساقط الثلوج شمال البلاد".

وأوضح الزيادي أن "الأجواء الباردة قد تستمر أكثر من أسبوع بسبب التحام موجتين متعاقبتين وهذا العام سيكون الأكثر برودة منذ سنوات".



