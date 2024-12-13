الدولار يقفز لأعلى مستوى خلال اكثر من اسبوعين

2024-12-13 08:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهد الدولار ارتفاعًا خلال تعاملات الجمعة المبكرة، حيث وصل إلى أعلى مستوى له في أسبوعين ونصف الأسبوع، ويعزى هذا الارتفاع إلى توقعات المستثمرين بأن يقوم البنك الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، قبل أن يتريث إزاء المزيد من التخفيضات.

وتلقى الدولار دعما أيضا مقابل اليورو والفرنك السويسري عقب خفض أسعار الفائدة من بنكيهما المركزيين في اليوم السابق، وكذلك مقابل الين وسط تكهنات بأن بنك اليابان سيتخلى عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس العملة مقابل اليورو والين وعملات أخرى إلى 107.05 للمرة الأولى منذ 26 نوفمبر.

وزاد المؤشر بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، وفقا لوكالة "رويترز".

ويكاد يجمع المتداولون على أن المركزي الأميركي سيخفض الفائدة في الاجتماع المقبل، إلا أن أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي تظهر توقعات بواقع 21 بالمئة فقط بخفض آخر في يناير.

وارتفع الدولار 0.19 بالمئة إلى 152.935 ين بحلول الساعة 0132 بتوقيت غرينتش، وكان لامس أعلى مستوى له منذ 27 نوفمبر عند 152.965.

واستقرت العملة الأميركية عند 0.89235 فرنك بعد ارتفاع بنسبة 0.93 بالمئة الليلة الماضية عقب خفض البنك الوطني السويسري المفاجئ لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع 1.6 بالمئة، وهو أفضل أداء له منذ سبتمبر.

وشهد اليورو تغيرا طفيفا عند 1.0464 دولار بعد انخفاضه 0.27 بالمئة الليلة الماضية، ليواصل التراجع لليوم الخامس. وانخفض بنحو واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وخفض البنك المركزي الأوروبي الخميس أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وأبقى الباب مفتوحا أمام المزيد من التيسير في المستقبل مع اقتراب التضخم من المستهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وانخفض الجنيه الإسترليني قليلا إلى 1.2665 دولار.

كما نزل اليوان الصيني إلى 7.2811 للدولار في التعاملات الخارجية، ليظل تحت ضغط بعد أن ذكرت رويترز أن بكين تدرس السماح لعملتها بالهبوط أكثر لمواجهة تأثير أي حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6365 دولار، ويتجه نحو أدنى مستوى له في أكثر من عام الذي سجله يوم الأربعاء بعدما تخلى عن كل التعافي الذي شهده أمس الخميس على خلفية بيانات عمل أقوى من المتوقع.

وعلى صعيد العملات المشفرة، استقر بتكوين عند 99454 دولار ولا يزال يحوم حول مستوى 99500 دولار بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 103649 دولارا في الخامس من ديسمبر.