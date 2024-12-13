2024-12-13 09:18:04 - المصدر: ايشان

قالت صحيفة “دايلي ميل” إن اسم “محمد” أصبح رسميا من أكثر الأسماء شيوعا للأطفال الذكور في إنجلترا وويلز، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) حصل أكثر من 4600 طفل على اسم “محمد” العام الماضي بزيادة تقارب 500 طفل عن عام 2022. ولأول مرة تصدر فيها أحد التهجئات لاسم محمد وهو Muhammad قائمة الأسماء الأكثر شيوعا، متفوقا […]

ظهرت المقالة اسم “محمد” يتصدر قائمة الأسماء الأكثر شيوعا في إنجلترا وويلز أولاً على ايشان.



