حكم مصري ينقذ حياة لاعب في دوري الدرجة الثالثة

2024-12-13 09:35:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأنقذ الحكم المصري زياد مؤمن محمود، حياة لاعب نادي اشواي المصري نور متولي يكن، في دوري الدرجة الثالثة بعد تعرضه لاصطدام كاد ان يؤدي الى ابتلاعه لسانه أثناء مباراة جمعت بين فريقين من محافظة بني سويف جنوب غرب القاهرة.وكان يكن قد سقط على ارض الملعب بعد اصطدامه مع لاعب من فريق الساحة الشعبية ليفقد الوعي، قبل ان يقوم الحكم بالجري نحو اللاعب وقام على الفور وفتح فمه حتى وصل رجال الإسعاف والذين قاموا بإنقاذ اللاعب، وتم استكمال علاجه خارج الملعب واستأنف الحكم المباراة.