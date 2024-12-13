النجم المصري يساهم في زيادة انتشار اسم "محمد" بإنجلترا وويلز

2024-12-13 09:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، العديد من الأرقام القياسية وأثبت نفسه كأحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي، وبات الهداف الأول لليفربول في مختلف البطولات، لكن بعيدا عن الأرقام القياسية والإنجازات في أرض الملاعب، بات إسمه الأكثر انتشارا في إنجلترا وويلز.

وذكرت صحيفة "دايلي ميل" مؤخرا أن اسم "محمد" أصبح رسميا كأكثر الأسماء شيوعا للأطفال الذكور في إنجلترا وويلز، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) حصل أكثر من 4600 طفل على اسم "محمد" العام الماضي بزيادة تقارب 500 طفل عن عام 2022.

ولأول مرة تصدر فيها أحد التهجئات لاسم محمد وهو Muhammad قائمة الأسماء الأكثر شيوعا، متفوقا على اسم "نوح" وعلى الرغم من ذلك، وعند تجميع جميع التهجئات المختلفة لاسم "محمد"، فإنه أصبح الأكثر شيوعا على مدار أكثر من عقد، وفقا للتحليلات.

ونقلت الصحيفة الإنجليزية، عن البيانات أن 3069 طفلا آخرين حملوا أسماء مختلفة مثل (Mohammed, Mohammad, Muhammed , Mohamed) في 2023، ليصل العدد الإجمالي للأطفال الذين حملوا هذا الاسم أو إحدى صيغته المختلفة إلى 7730 طفلا، أي واحد من كل 40 طفلا.

وتعود شعبية اسم "محمد" إلى قرون طويلة، في إنجلترا حيث دخل هذا الاسم قائمة الأسماء الـ100 الأكثر شيوعا في إنجلترا وويلز منذ أكثر من 100 عام.

وشهد الاسم زيادة ملحوظة في السبعينيات والثمانينيات بفضل نمو الجاليات المسلمة في المملكة المتحدة ويعتقد أن زيادة تكرار اسم "محمد" في السنوات الأخيرة تعكس النمو السكاني للمجتمعات المسلمة في بريطانيا، فضلا عن تأثير نجوم الرياضة مثل محمد صلاح الذي يعتبر من أبرز الشخصيات الرياضية في العالم.