الانواء الجوية : أمطار وضباب وانخفاض في درجات الحرارة خلال الايام المقبلة

2024-12-13 10:00:18 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتشكلاً للضباب وانخفاضاً في درجات الحرارة.





وذكر بيان للهيئة، أن "غداً السبت سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم ويكون أحياناً غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط الأمطار والثلوج في الأقسام الجبلية منها وتشكلا للضباب خلال ساعات الفجر ويتحسن تدريجياً، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد 16، ودهوك 12، والأنبار وديالى 21، وأربيل 11، والسليمانية 8، ونينوى وكركوك 13، وصلاح الدين والأنبار 15، وديالى وكربلاء المقدسة وبابل 17، والنجف الأشرف والديوانية 18، وواسط وذي قار والمثنى 19، وميسان والبصرة 20".





وأضاف أن "يوم الأحد سيكون الطقس صحواً بارداً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة في جميع مناطق البلاد"، مشيراً إلى أن "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون صحواً وبارداً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة في جميع مناطق البلاد".





ولفت إلى أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق



