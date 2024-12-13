النفط يتراجع وسط توقعات بوفرة الإمدادات في 2025

2024-12-13 10:05:02 - المصدر: واع

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تراجعت أسعار النفط قليلا، اليوم الجمعة، وسط تركيز المستثمرين على توقعات تشير لوفرة الإمدادات وتجاهلهم لتوقعات أخرى بارتفاع الطلب العام المقبل نتيجة لإجراءات تحفيز صينية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات إلى 73.33 دولاراً للبرميل، وهبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات إلى 69.95 دولاراً.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن تزيد دول من خارج أوبك+ الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يوميا العام المقبل، وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والأرجنتين.

المصدر: العربية