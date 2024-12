طقس البلاد.. أمطار وضباب وانخفاض بدرجات الحرارة

2024-12-13 10:05:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتشكلاً للضباب وانخفاضاً في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة، تلقته (المدى)، أن "غداً السبت سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم ويكون أحياناً غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط الأمطار والثلوج في الأقسام الجبلية منها […]

