"بعملية جراحية طارئة".. استخراج حصاتين كبيرتين من مثانة مريض ستيني في مستشفى كركوك التعليمي

2024-12-13 10:55:16 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق

اعلن مدير مستشفى كركوك التعليمي محمود ماهر الجومرد، اليوم الجمعة، تمكن فريق طبي جراحي من إجراء عملية جراحية طارئة لإخراج حصاتين كبيرتين من مثانة مريض ستيني كادتا توديان بحياته.





وقال الجومرد ، إن "فريقاً طبياً جراحياً نجح في اجراء عملية جراحية طارئة لإخراج حصاتين كبيرتين من مثانة مريض ستيني كادتا توديان بحياته حيث خضع المريض لعملية سريعة لاستخراج الحصاتين".





واضاف أن "حالة المريض مستقرة بعد خروجه من العملية الجراحية".





وفي السياق قال الطبيب علي سهران خورشيد المشرف على العملية، إنه "تم انقاذ مريض يعاني من عجز للكلى والسبب وجود حصاتين كبيرتين بحجم 7 cm x5 cm و5 cm x3.5 cm في داخل المثانة مما ادى الى ارتفاع في وظائف الكلى".





وتابع "ادخل المريض البالغ من العمر 60 عاماً من وحدة الطوارئ في مستشفى كركوك التعليمي وبعد اجراء التحاليل والاشعة المقطعية تبين وجود ارتفاع وظائف الكلى مع ارتفاع للضغط وعدم انتظام ضربات القلب مع تسمم الدم حيث تم القيام بإدخال المريض الى ردهة الجراحة ثم تحضيره لعملية طارئة لإنقاذ حياته".



