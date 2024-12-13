الصحة: توجه للاستغناء عن برنامج الإخلاء وإجراء العمليات المعقدة داخل العراق

2024-12-13 11:00:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- نصار الحاجأكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن أغلب العمليات الجراحية وبضمنها الحالات السرطانية يمكن إجرائها داخل العراق حالياً، مشيرة إلى أن هناك توجه للاستغناء عن برنامج الإخلاء وإجراء العمليات المعقدة داخل البلاد.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "سيتم قريباً افتتاح مستشفى الشعب، وهناك مستشفيات مهمة سيتم افتتاحها مطلع العام المقبل من ضمنها مستشفى المعامل الذي وصل إلى مراحل متقدمة، وكذلك مستشفى الحسينية ومستشفى الحرية، فضلاً عن مؤسسات أخرى في بغداد والمحافظات".وأضاف البدر أن "هناك عمليات توسعة وإعادة تأهيل لعدد من المستشفيات أو أجزاء ومراكز وردهات وأجنحه داخل المستشفيات في بغداد والمحافظات"، مشيراً إلى أن "أغلب العمليات الجراحية الآن يمكن اجراؤها داخل العراق من ضمنها العمليات الجراحية الخاصة بالحالات السرطانية".ونوه الى أن "الكثير من الحالات التي كنا سابقاً نسفر المرضى من أجلها يمكن الآن اجرائها من قبل ملاكات عراقية أو من خلال برنامج الاستقدام الطبي لاستقدام فرق متخصصة للعمل في مستشفيات عراقية"، متابعاً أن "المواطن الذي يفضل السفر فمن حقه، وله حق اختيار العلاج في مستشفى أهلي داخل أو خارج العراق".وبين البدر أن "هنالك بعض التداخلات المعقدة تحتاج الإرسال للعلاج خارج العراق، وتعمل الوزارة على استحداث نفس هذه الإجراءات بالتدريج، ونأمل في المدة المقبلة أن نستغني عن برنامج الإخلاء والاستقدام الطبي، ونتمكن من إجراء أي تداخل طبي جراحي داخل البلاد".