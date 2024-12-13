2024-12-13 11:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

علق الباحث في الشأن السياسي ياسين عزيز، اليوم الجمعة (13 كانون الأول 2024)، على احتمالية دعم إيران لحزب العمال الكردستاني نكاية بتركيا، لتورطها بأحداث سوريا.

وقال عزيز في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد خطاب المرشد الإيراني حول الأوضاع في سوريا واتهام تركيا ضمنا دون ذكر اسمها صراحة بدعم ما حصل من عملية اطاحة بنظام بشار الأسد فانه من المنتظر ان يكون هناك صراع غير مباشر وبالوكالة بين إيران وتركيا".

وأضاف أن "هذا الصراع قد يكون على الأراضي العراقية او سوريا، وقيام إيران بزيادة الدعم لحزب العمال الكردستاني المعارض للحكومة التركية، سواء كان مباشرة عبر تماس أراضيها المباشر مع المناطق التي ينتشر فيها عناصر حزب العمال الكردستاني داخل الحدود العراقية في إقليم كردستان، او بصورة غير مباشرة عبر الجماعات او الفصائل المقربة من إيران والذين يقومون بدعم الحزب المذكور منذ فترة ليست بالقصيرة".

وخلال خطاب المرشد الإيراني علي الخامنئي، يوم أمس، حدد رؤية إيران حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، مبيناً أن ما حدث في سوريا هو مخطط امريكي صهيوني بالتعاون مع دولة جارة لها.



