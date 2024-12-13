اليوم .. مواجهتان ضمن دوري المحترفين بالسلة

2024-12-13 11:05:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام ، اليوم الجمعة، مواجهتان ضمن المرحلة الأولى لدوري المحترفين بكرة السلة، فيما تسبقهما مباراتان أيضاً ضمن دوري الناشئين المصاحب. ويلعب في الرابعة من عصر اليوم الجمعة في قاعة الشعب المغلقة ببغداد فريقا التجارة وغاز الشمال، يعقبها في السادسة من مساء اليوم أيضاً وعلى نفس القاعة، لقاء مهم يجمع دجلة الجامعة مع زاخو، ويسبق هاتين المواجهتين، لقاءان للفرق ذاتها ضمن دوري الناشئين المصاحب للكبار.ومن نتائج دوري المحترفين، تغلب فريق الحشد الشعبي على الحلة بنتيجة 87-74 نقطة، كما تغلب الكرخ على دربندخان 90-83 نقطة، والشرطة على الكهرباء 80 – 73 . وفي دوري الناشئين نجح ناشئو الحلة من الفوز على نظيره الحشد الشعبي بنتيجة 82 – 69 نقطة، كما فاز الكرخ على دربندخان 63-41، وأخيراً فاز الكهرباء على الشرطة 57-21 نقطة.